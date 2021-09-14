إحباط مخطط لاستهداف زوار شيعة في بغداد

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، إحباط مخطط لتنظيم داعش باستهداف الزوار الشيعة خلال الزيارة الأربعينية في العاصمة بغداد.

وقال الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعملية امنية دقيقة وبكمين محكم، تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي/ مديرية المعلومات العامة، من احباط مخطط ارهابي لاستهداف الزيارة الاربعينية جنوب بغداد".

وأوضح أن "المعاونية نجحت بالاطاحة بشبكة ارهابية لداعش كانت تنوي استهداف زوار الامام الحسين خلال الزيارة الاربعينية في قاطع جنوب بغداد، حيث تم خلال العملية اعتقال الشبكة التابعة للتنظيم والمتكونة من مسؤول مفارز التنفيذ في قاطع جنوب بغداد ومسؤول مفارز ضمن منطقة اللطيفية".

وأشار إلى أن "المفارز الارهابية كانت تنوي ايضا تفجير ابراج الطاقة الكهربائية في جنوب بغداد".