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إحباط مخطط لاستهداف المجالس الحسينية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-11T21:06:56+0000
إحباط مخطط لاستهداف المجالس الحسينية في بغداد

شفق نيوز/ تمكنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، من احباط مخطط إرهابي لاستهداف المجالس الحسينية خلال شهر المحرم في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للحشد، أنه خلال عملية نوعية قامت بها المديرية بالتعاون مع استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد والفوج الثاني/ لواء ٥٥ / فرقة ١٧ في الجيش العراقي وبدلالة الارهابي المعتقل الذي يعمل ضمن ولاية العراق قاطع جنوب بغداد، وبعد التحقيق والمتابعة الدقيقة استطاعت المديرية تحديد مخبأ يستخدمه الإرهابيون وبدلالة الارهابي المعتقل.

وأضاف أنه تم العثور على احزمة ناسفة وعبوة لاصقة في منطقة الزيدان غربي العاصمة بغداد، حيث كان الدواعش يرومون استخدامها ضد المجالس الحسينية خلال أيام شهر محرم.

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