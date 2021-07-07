إحباط مخطط "إرهابي" يستهدف المدنيين شمالي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الأربعاء، عن إحباط تفجير أربع عبوات ناسفة كانت تستهدف المدنيين شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من اللواء 22 في فرقة المشاة السادسة التابعة لقيادة عمليات بغداد، تمكنت من ضبط وتفكيك أربع عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف المواطنين في منطقة هور الباشا شمالي بغداد.

وبينت أن العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة قادت إلى مكان زرع العبوات.

وتشهد عدة محافظات عراقية بضمنها العاصمة بغداد في الآونة الأخيرة، تصاعداً في معدل الهجمات التي تستهدف المدنيين والقوات الأمنية وأبراج نقل الطاقة الكهربائية.