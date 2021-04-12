إحباط مخطط إرهابي لاستهداف كركوك في رمضان

شفق نيوز / أعلنت قيادة المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، يوم الاثنين، إحباط مخطط لاستهداف المحافظة خلال شهر رمضان، من قبل خلية إرهابية.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "الخلية مكونة من 7 عناصر من تنظيم داعش الارهابي في محافظة كركوك، وكانت نيتهم شن عمليات ارهابية خلال شهر رمضان المبارك".

وأضاف المصدر أن "عملية إحباط المخطط الإجرامي بحق أهالي مدينة كركوك، تمت بتوجيه من قائد المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة، الفريق الركن سعد حربية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبإشراف عقيد محمد مدير أمن كركوك".