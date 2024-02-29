إحباط محاولة قيام امرأة بنحر حماتها شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، بإحباط محاولة قيام امرأة بنحر حماتها شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة من مواليد العام 2000 في مدينة الصدر شرقي بغداد حاولت نحر حماتها "أم زوجها" مستخدمة سكينا مما أسفر عن اصابة الحماة بجروح في منطقة الرقبة.

وأرجع المصدر، سبب وقوع الحادثة إلى خلافات عائلية، مشيرا إلى أن القوات الامنية القت القبض على المرأة أثناء محاولتها الفرار.

وتابع المصدر، أن الحماة تم نقلها على الفور الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.