إحباط محاولة إضرام النيران بمقر سرايا الصدر جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، يوم الأحد، اعتقال متهم كان يروم حرق مقر تابع لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وذلك في منطقة "عواشة" مركز مدينة العمارة.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، أنه فور تلقيها معلومات بهذا الصدد تم تشكيل قوة مشتركة من قسم شرطة البلدة والفوج الثالث شرطة إتحادية ودوريات شرطة النجدة وحال وصول القوة تم ضرب طوق امني على المنطقة مما سهل عملية اعتقال المتهم في الحال.

وأضافت ان المتهم كان يستقل دراجة نارية قام برمي قناني مولوتوف عدد (2) على المقر المذكور انفا، وتمت السيطرة عليها دون وقوع أي أضرار، معللا فعلته بسبب "الحقد والكراهية" .

وأشارت الشرطة في بيانها الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً.

و كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، في مطلع شهر تشرين الثاني، انصاره الى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، ووصف ذلك بأنه سيقلل من شرعيتها خارجياً وداخلياً.

ومؤخراً أقدم أنصار التيار الصدري على تمزيق وإتلاف الدعايات الانتخابية لمرشحين للانتخابات المحلية في مناطق وسط وجنوب العراق.

واعتبر قادة في الإطار التنسيق الذي يضم قوى سياسية شيعية التي شكّلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني مقاطعة الصدر للانتخابات خطأً قد يؤثر على التوازن بين المكونات في البلاد.

وفي 15 حزيران 2022، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين".

وجاء إعلان الصدر خلال اجتماعه في النجف بنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالتهم من البرلمان بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية (جرت في 10 / 10 / 2021).

وبعد انسحاب الصدريين، تمكن الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري من تشكيل الحكومة بالاتفاق مع الكتل الكوردية والسنية، في تشرين الاول 2022، برئاسة محمد شياع السوداني.