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إحباط محاولة شن هجوم صاروخي لداعش في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2020-12-26T05:57:42+0000
إحباط محاولة شن هجوم صاروخي لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم السبت، عن إحباط عملية إطلاق صواريخ لتنظيم داعش استهدف بها القوات الأمنية والمناطق السكنية في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين وفصيل استطلاع القيادة، نفذت عملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية، وأحبطت عملية اطلاق صواريخ من منصة في منطقة تلول الباج في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين.

وأضافت أنه تم الاستيلاء على المنصة وهي راجمة محلية الصنع عيار 107 ملم. كان الارهابيون يرومون بها استهداف قطعاتنا  الأمنية والمناطق السكنية بالمحافظة.

وتعلن مديرية الاستخبارات العسكرية بين وقت وآخر عن إحباط محاولات لعناصر تنظيم داعش تستهدف القوات الأمنية والمدنيين في عدد من المحافظات، وإلقاء القبض على عناصر التنظيم، وضبط مخابئ أسلحة ومتفجرات تابعة لهم.

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