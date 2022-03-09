إحباط محاولة سرقة "أسلاك كهربائية" من حقل نفطي في البصرة وإعتقال الجناة

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة نفط الجنوب، يوم الأربعاء، إعتقال متهمين اثنين حاولا سرقة "أسلاكاً كهربائية" داخل أحد الحقول النفطية في محافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته، تمكنت مفارز الفوج الرابع التابع إلى مديرية شرطة نفط الجنوب من إحباط محاولة سرقة لمواد كهربائية من حقول الرميلة النفطي".

وأضاف البيان أن "القوة تمكنت إلقاء القبض على متهمين اثنين أثناء محاولتهما تفكيك أسلاك كهربائية ومواد أخرى"، مبينة انه "تم إيداع المتهمين التوقيف داخل إحدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهما وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".