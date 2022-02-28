إحباط محاولة دخول "داعشي" إلى بغداد واعتقال عصابة لتهريب النفط

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، إحباط محاولة دخول عنصر بتنظيم داعش الى العاصمة، في حين ألقت القبض على عصابة لتهريب النفط.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على ارهابي اثناء محاولة دخوله الى منطقة الغزالية غربي بغداد واعترف بانتمائه الى عصابات داعش الارهابية/ولاية الانبار والمكنى (ابوعثمان) خلال التحقيق الاولي جاء ذلك خلال الممارسات الامنية في سيطرة (الشهيد المقدم عقيل)".

واضافت أن "قوة من اللواء الاول الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز الامن الوطني/مكتب النهروان ومفرزة من مديرية شرطة الطاقة تمكنت من ضبط عصابة تتكون من 4 اشخاص لتهريب النفط الخام ومصادرة الاسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم وذلك بعد كمين محكم نصب لهم وبالجرم المشهود من خلال ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجدهم في مخزن لبيع مادة (التبن/علف المواشي) يستخدم للتمويه وجد بداخله مكان لسحب (النفط الخام) من الانبوب مباشرةً ضمن منطقة الهولندية بجانب الرصافة".

واشارت الى "احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".