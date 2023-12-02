إحباط محاولة إدخال 6 كغم من الحشيشة عبر شط العرب إلى البصرة

شفق نيوز/ تمكنت قوات حرس حدود السواحل، اليوم السبت، من إحباط محاولة إدخال كميات من المخدرات عبر شط العرب الى محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وذكرت قوات حرس الحدود في بيان أن عناصر لواء حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط (6) كغم من المخدرات نوع (حشيشة) حاول متهم إدخالها الى الأراضي العراقية عبر شط العرب بعد رصده من خلال الكاميرات الحرارية، مضيفا أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.