إحباط محاولة تهريب 13 كغم من الذهب بمطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ تمكنت مفارز شرطة الجمارك قيادة قوات الحدود، بالتعاون مع موظفي الهيئة العامة للجمارك، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة فقد أسفرت الجهود عن ضبط 13 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان، بلغ وزنها الإجمالي 13.700 كغم، بحوزة أحد المسافرين بفضل سرعة الاستجابة ودقة التفتيش باستخدام أجهزة كشف الحقائب والمسافرين، مشيرا الى أنه تم اكتشاف المحاولة وإحباطها في صالة الوزن.

وأضاف البيان أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالحادثة، و ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، مما يعكس التزام الأجهزة الأمنية بحماية المنافذ الحدودية ومكافحة محاولات التهريب بكل أشكالها.