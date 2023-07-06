إحباط محاولة تهريب 10 كغم من المخدرات إلى الأراضي العراقية

شفق نيوز/ تمكنت قوات حرس الحدود العراقية، من إحباط محاولة إدخال 10 كغم من مادة الكرستال المخدرة في محافظة ميسان قادمة الجانب الإيراني.

وقالت قيادة قوات الحدود في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة من لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة تمكنت وبواجب مشترك من ضبط (10) كغم من مادة الكرستال المخدرة بعد محاولة متهمين اثنين إدخالها الى الأراضي العراقية، حيث لاذوا بالفرار بعد مطاردتهم".

وأضافت القيادة انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".