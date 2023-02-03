إحباط محاولة تهريب مليون دولار واعتقال متهمين بسرق أكثر من 100 هاتف محمول في ديالى والسليمانية

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، يوم الجمعة، بإحباط عملية تهريب مليون دولار في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن مفارز مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لها وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، ومن خلال المتابعة الميدانية والمتابعة المستمرة والتدقيق ، تمكنت من ضبط مليون دولار في سيطرة الغالبية بمحافظة ديالى، كانت معدة للتهريب الى المحافظات الشمالية.

وأضاف البيان أنه تم ضبط هذه الاموال المهربة من قبل ضعاف النفوس الذين يحاولون تخريب اقتصاد البلد.

وتابعت الوكالة في بيانها ان وزارة الداخلية مستمرة بالضرب وبيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، كما تحذر من ان مفارزها المنتشرة واليقظة لديها توجيهات حازمة بإلقاء القبض على المضاربين وعدم السماح للمتلاعبين بأسعار صرف الدولار بالتجاوز على القانون والتعليمات النافذة.

وعلى صعيد آخر ذكرت مديرية شرطة محافظة السليمانية أنها القت القبض على ثلاثة متهمين بسرق أكبر من 100 هاتف محمول من سوق السليمانية.

وقالت المديرية في بيان إنها ضبطت عجلة بحوزة المتهمين ثلاث قطع سلاح وعجلة مطلوبة مع قطع من الآلات الحادة.