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إحباط محاولة تهريب مادة "الترياك" من إيران إلى العراق

Category: أمـن

Date: 2021-01-20T13:32:08+0000
إحباط محاولة تهريب مادة "الترياك" من إيران إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الأربعاء، عن إحباط محاولة لإدخال 750 غرام من مادة (الترياك) المخدرة عبر منفذ مندلي الحدودي مع إيران.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ضبطت في منفذ مندلي الحدودي في محافظة ديالى، 750 غرام من مادة الترياق (الترياك) المخدرة خلال واجب مشترك مع مكتب جهاز المخابرات في ديالى ومفرزة مكافحة المخدرات.

وبينت أن الكمية ضبطت بحوزة سائق عجلة إيراني كانت مخبأة في أحد إطارات العجلة لغرض تهريبها.

وأشارت الهيئة إلى إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي من مديرية منفذ مندلي الحدودي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبين وقت وآخر تعلن المنافد الحدودية عن إحباط محاولات لإدخال مواد مخدرة من إيران إلى العراق، فيما تنفذ الأجهزة الأمنية بشكل شبه يومي عمليات لاعتقال متاجرين ومتعاطين للمواد المخدرة في مختلف المدن العراقية.

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