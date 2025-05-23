إحباط محاولة تهريب كمية "ضخمة" من مادة الكبريت خارج العراق (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة، يوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب ضخمة لمادة الكبريت عبر ميناء أم قصر الجنوبي، أسفرت عن ضبط 110 آلاف طن والقبض على 15 متهماً.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بمحاولة تهريب كميات كبيرة من الكبريت خارج العراق، وعلى الفور قام جهازنا بالتحقق من هذه المعلومات عبر مخاطبة شركة المنتوجات النفطية (سومو) في البصرة، التي أكدت عدم إصدارها أي موافقات رسمية لتصدير هذه المادة".

وأضاف أن "مفارز الأمن الوطني انتقلت إلى ميناء أم قصر وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية والقوة البحرية العراقية، بناءً على أمر قضائي، لتضبط باخرة محملة بنحو 10 آلاف طن من مادة الكبريت كانت معدة للتهريب، ثم توجهت إلى مقر الشركة المتورطة حيث تم ضبط 16 شاحنة إضافية محملة بالكبريت داخل حاويات كانت في طريقها للميناء".

وأشار البيان، إلى أن "فريق الأمن الوطني وأثناء تفتيش مقر الشركة، عثر على مخزن تابع للشركة المتورطة يحتوي على 100 ألف طن أخرى من الكبريت المعد للتهريب، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 110 آلاف طن تقريباً".

وأوضح أن "الجهود أسفرت عن إلقاء القبض على 15 متهماً، وأثبت فحص الوثائق عدم وجود أي تصاريح رسمية من الجهات المختصة لتصدير هذه المادة الاستراتيجية، مما يؤكد محاولة التهريب".