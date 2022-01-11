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إحباط محاولة فرار صباح الكناني من مستشفى في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-11T20:55:42+0000
إحباط محاولة فرار صباح الكناني من مستشفى في بغداد

شفق نيوز/ أبلغ مصدران أمنيان وكالة شفق نيوز، بأن قوات الأمن أحبطت محاولة فرار صباح الكناني من مستشفى النعمان في العاصمة بغداد.

وقال المصدران إنه تم نقل الكناني الى مشفى النعمان برفقة قوة امنية كبيرة من الامن الوطني والاستخبارات بعد تدهور حالته الصحية.

وأضاف المصدران أنه بعد كشف وضعه الصحي جيد، حاول التحجج والذهاب الى المرافق الصحية في محاولة منه للافلات من القوة الموجودة، الا ان محاولته بالفرار باءت بالفشل.

وفي ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، القاء القبض على صباح الكناني، بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المديرين العموميين في وزارة الصناعة والمعادن.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية إلقاء القبض على صباح الكناني تمت بالجرم المشهود، لابتزازه مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن، بمبلغ (30) الف دولار".

وأضاف أن توقيف الكناني، تم بعد "إصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وسيتم تدوين أقواله وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

وصباح الكناني، هو رئيس منظمة الإصلاح والتغيير، وأحد الشخصيات المثيرة للجدل في طرح المعلومات التي تخص عمليات الفساد المالي والإداري في العراق.

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