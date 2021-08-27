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إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى العراق

Category: أمـن

Date: 2021-08-27T19:30:49+0000
إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق، تمكنت قوة من الفوج الثالث باللواء ٧٢ من رصد مجموعة مكونة من ٧ أشخاص يحاولون عبور الساتر الحدودي بين العراق وسوريا في منطقة ام الخباري".

وأضافت، أن "القوة باشرت بالتحرك الفوري والرمي عليهم، وقد لاذوا بالفرار باتجاه الأراضي السورية، وشرعت القوة بتفتيش المنطقة وعثرت على ١٩ بندقية تركها المهربون بعد فرارهم، جرى التعامل مع المضبوطات أصولياً".

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