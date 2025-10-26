إحباط محاولة تفجير بمفخخة قرب منزل محافظ كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك تمكن من إحباط محاولة تفجير دراجة مفخخة قرب منزل المحافظ ريبوار طه.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية نوعية أسفرت عن تفكيك الدراجة المفخخة قبل انفجارها، واعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في الحادث".

وبحسب المصدر، فإن القوات الأمنية طوقت منذ صباح اليوم المناطق المجاورة لمنزل المحافظ في حي آزادي وسط إجراءات مشددة لضمان سلامة المدنيين ومنع وقوع أي طارئ.