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إحباط محاولة تفجير برج كهرباء بـ"أصابع تي ان تي" في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-07-05T18:53:11+0000
إحباط محاولة تفجير برج كهرباء بـ"أصابع تي ان تي" في ديالى

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، بإحباط محاولة تفجير برج كهرباء بمادة "تي ان تي" شديدة الانفجار في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بجهد استخباري، وعمل ميداني مكثف، تمكنت القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع في لواء المشاة ١٨ بالفرقة الخامسة بالجيش من احباط محاولة تفجير إحدى ابراج الطاقة الكهربائية في منطقة الصفرة بواسطة عبوة ناسفة عبارة عن أصابع TNT كانت موضوعة على أحدى ابراج نقل الطاقة".

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع مادة الـ"تي ان تي" من قبل الجهد الهندسي.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في العراق ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد. وتتهم السلطات العراقية مسلحي "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء معظم الهجمات.

وفجر الجمعة، شهد العراق انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي في محافظات البلاد باستثناء إقليم كوردستان، أي ان الخدمة انقطعت عن 15 محافظة من أصل 18.

ويعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد فضلا عن استشراء الفساد.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.  

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