إحباط محاولة انتحار منتسب مرور في بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأحد، إحباط محاولة انتحار أحد منتسبي مديرية مرور بابل "الموقوف بأكثر من قضية"، عن طريق رمي نفسه بإطلاقات نارية من سلاح بندقية كلاشنكوف، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة في منطقة الرقبة.

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم كان موقوفاً في أحد مراكز شرطة العاصمة بغداد، وقد تم إصدار كتاب من محكمة قوى الأمن الداخلي بتسليمه إلى مديرية مرور بابل".

وبحسب بيان الشرطة، فأثناء دخول المتهم إلى مديرية المرور برفقة مفرزة من مركز شرطة العاصمة لغرض تسليمه، قام بسحب إحدى البنادق من المفرزة الأمنية، وقام برمي نفسه في منطقة الرقبة محاولا الانتحار.

وأكدت الشرطة، أن "المتهم أصيب بجروح بليغة في منطقة الرقبة، وقد تم نقله إلى مستشفى الحلة التعليمي لتلقي العلاج"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث".