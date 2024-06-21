إحباط محاولة اغتيال مختار منطقة شمالي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الجمعة، بإحباط عملية اغتيال لمختار إحدى المناطق شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية تمكنت من تفكيك عبوة محلية الصنع كانت موضوعة اسفل عجلة تابعة لأحد مخاتير منطقة (الشيخ حمد) في قضاء الطارمية دون اصابات تذكر

وأشار إلى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف خلفه.

وتنشط خلايا تابعة لتنظيم داعش في مناطق ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد، وقد شهد القضاء هجمات مسلحة استهدفت مدنيين والقوات الامنية طيلة السنوات الماضية حتى بعد هزيمة التنظيم المتشدد عسكريا في العام 2017 بالعراق.