إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في الديوانية

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، بإحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في الديوانية.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة الديوانية واثناء المسح الميداني، المستمر من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع في منطقة الاسكان".

وأضافت أنه "تم تفكيك العبوتين موقعيا من قبل خبير المتفجرات".