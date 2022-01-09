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إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوات ناسفة في ثلاث محافظات

Category: أمـن

Date: 2022-01-09T06:59:06+0000
إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوات ناسفة في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الاحد، إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بـ4 عبوات ناسفة في بغداد والمثنى والديوانية.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة المثنى والديوانية وبغداد واثناء المسح الميداني، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي وأرواح المواطنين بـ4 عبوات ناسفة معدات للتفجير على الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد -البصرة".

واشارت الى "تفكيك العبوات موقعيا من قبل خبير المتفجرات".

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