إحباط محاولة ادخال عشرات الكيلوغرامات من المخدرات إلى العراق .. فيديو

شفق نيوز / أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن احباط محاولة ادخال عشرات الكيلوغرامات من المواد المخدرة عبر الحدود العراقية، فيما كشفت عن اعتقال سائق العجلة المحملة بالمخدرات.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط (35) كيلوا و900 غرام من مادة الترياك المخدرة موضوعة داخل انابيب المنيوم مغلقة بطريقة محكمة كانت مخبئة داخل عجلة حمل خلال محاولة إدخالها عبر الحدود العراقية، ضمن محافظة السليمانية، وذلك استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة".

وأضافت الخلية أنه "تم إلقاء القبض على سائق العجلة والتعامل مع المواد المضبوطة وتسليمها الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية".