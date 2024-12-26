إحباط محاولة اختطاف على طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة ديالى، اللواء الركن محمد عطية، مساء الخميس، إحباط محاولة اختطاف شخص على طريق بغداد كركوك.

وأوضح عطية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجموعة أشخاص طاردوا شخصاً بعجلتهم الخاصة، وأوقفوه على طريق بغداد_ كركوك قرب ناحية جديدة الشط، واعتدوا عليه بالضرب".

وأمر قائد الشرطة بتشكيل فريق أمني من مركز شرطة جديدة الشط التابع إلى قسم شرطة هبهب بالاشتراك مع مفارز مكافحة إجرام ديالى وشعبة الاستخبارات.

وأشار إلى أنه بعد الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة تم التعرف على العجلة ومن فيها، وألقي القبض عليهم، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإيداعهم التوقيف وفق المادة 221 ق. ع.