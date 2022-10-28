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إحباط محاولة اختطاف تلميذين من مدرسة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-10-28T07:51:52+0000
إحباط محاولة اختطاف تلميذين من مدرسة في بغداد

شفق نيوز / أعلنت مديرية حماية المنشآت والشخصيات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين حاولوا اختطاف تلميذين عند خروجهما من مدرسة في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حماية مدرسة النهروان الابتدائية التابعة الى قاطع حماية منشآت الشعلة، أحد مفاصل المديرية، ألقت القبض على ثلاثة متهمين يستقلون (تكتك) أثناء محاولتهم خطف تلميذين عند خروجهما من المدرسة".

وأضافت أن "القوة تدخلت وقامت بحماية التلميذين قبل إلقاء القبض على المتهمين وتسليمهم أصوليا إلى مركز شرطة الغزالية".

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