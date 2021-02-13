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إحباط محاولة ابتزاز امرأة من الديوانية بمبلغ 10 ملايين دينار

Category: أمـن

Date: 2021-02-13T12:10:59+0000
إحباط محاولة ابتزاز امرأة من الديوانية بمبلغ 10 ملايين دينار

شفق نيوز/ احبطت الشرطة المجتمعية، يوم السبت، عملية ابتزاز حاول القيام بها رجل ضد امرأة من محافظة الديوانية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، تمكنت من إحباط محاولة ابتزاز شخص من بغداد لامرأة من محافظة الديوانية بمبلغ 10 ملايين دينار من خلال تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له المبلغ.

واضاف البيان أن الشرطة المجتمعية استطاعت تحديد الشخص المبتز ومحل إقامته، وتتخذ بحقه الإجراءات اللازمة، بعد أن اعترف بممارسته جريمة الابتزاز عند مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بها، مشيرا إلى أن الشرطة المجتمعية قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب المرأة.

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