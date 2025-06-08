إحباط محاولات تهريب واعتقال المتورطين في محافظتين

شفق نيوز/ شهدت محافظتا صلاح الدين وكركوك، يوم الأحد، عمليتين أمنيتين أسفرتا عن إحباط محاولات تهريب لمواد ممنوعة وغير مرخصة قانونياً، واعتقال عدد من المتورطين في تلك العمليات، ضمن جهود مستمرة تبذلها الأجهزة الأمنية لفرض سلطة القانون.

وقال مصدر أمني في كركوك لوكالة شفق نيوز، إن قوة من الشرطة تمكنت من اعتقال ستة أشخاص شمالي المحافظة خلال محاولتهم تهريب مواد ممنوعة وغير خاضعة للرقابة عبر الطرق النيسمية.

وأشار المصدر إلى أن العملية استندت إلى معلومات دقيقة، وأسفرت عن مصادرة المواد وإحالة الموقوفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

فيما ذكر بيان لقيادة شرطة محافظة صلاح الدين ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مكتب مكافحة إجرام آشور، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من ضبط ثلاث شاحنات محمّلة بمادة الحنطة الممنوعة من التداول بين المحافظات.

وبين أن العملية جرت عند سيطرة جسر الشرقاط، وأسفرت عن ضبط الشاحنات وإيقاف السائقين، موضحاً أن شاحنتين من نوع "سكانيا" كانت كل منهما محملة بـ40 طناً من الحنطة، والثالثة "مرسيدس" محملة بـ25 طناً من الحنطة.