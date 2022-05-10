إحباط محاولات بيع فتاة "لأغرض الدعارة" واختطاف أطفال في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفادت شرطة نجدة كركوك، يوم الثلاثاء، بتحرير فتاة مختطفة حاول الخاطفون الاتجار بها (لأغراض الدعارة).

وذكرت الشرطة في بيان اليوم، أنه بعد ورود معلومات من مصادر موثوقة حول وجود دار تُستخدم للاتجار بالبشر قرب شقق (بنجا علي ) شرعت مفارز قسم شرطة نجدة كركوك بأمرة مدير قسم النجدة والدوريات بتطويق الدار أعلاه.

وأضاف أنه تم القبض على أحد المتهمين وبحوزته مواد مخدرة وأثناء تفتيش الدار تم تحرير مخطوفة في داخل الدار وحسب اقوالها تم خطفها لغرض بيعها الى سماسرة آخرين (لأغراض الدعارة).

ووفقا للبيان فإنه تم توقيف المتهم وفق المادة ٣٢ مخدرات و القرار ٢٣٤ وتسليم المخطوفة إلى شعبة الاتجار بالبشر في قسم مكافحة إجرام كركوك وتم تدوين أقوالها كمشتكية ، وقرر قاضي التحقيق إجراء التحقيق وفق القرار ٢٣٤ وبذل الجهود للقبض على باقي أفراد العصابة.

في غضون ذلك افاد مصدر محلي مسؤول في قضاء الفلوجة شرقي محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، بإحباط محاولتي اختطاف طالت ثلاثة اطفال، بتدخل أهالي المدينة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أنه "خلال ساعات متأخرة من مساء يوم الامس الاثنين، تعرض طفلان من سكنة ( حي الشهداء ) جنوبي الفلوجة، لمحاولة اختطاف على يد رجل وامرأة، لكن الطفلين تمكنا من الهرب".

وتابع، بالقول "وتعرض صباح هذا اليوم، طفل آخر لمحاولة اختطاف على يد رجل وامرأة ايضاً، لكن صراخ الطفل دفع بالمارة بالإسراع نحوه وإنقاذه، فيما تمكنت العصابة من الهرب ايضاً".

وتمكنت وكالة "شفق نيوز"، من الوصول لوالد الطفل الأخير، الذي طلب عدم ذكر اسمه، والذي أكد تفاصيل الخبر أعلاه، مضيفاً، "كان ابني في طريقه للذهاب الى المدرسة، وحاول الخاطفون اقناعه بالصعود معهم في المركبة، التي كان لونها ابيض، لكن صراخه لفت أنتباه مجموعة شباب أسرعوا نحوه، ما دفع الخاطفين بالهرب بمركبتهم".

كما اشار إلى أن "نجله لم يتمكن من رؤية وجوه الخاطفين والتعرف عليهما، كونهما كانا يخفيان وجهيهما بـ (البوشية والشماغ )"، منوها إلى أن ابنه "شاهد طفلاً آخر في المركبة، ويعتقد أنه مقتول".

وذكر أيضا أنه "تم إبلاغ قوات الشرطة بالحادثة، على أمل توفير الحماية اللازمة لمدارس المدينة، وخلاف ذلك، فسأكون مجبراً على ترك العمل من اجل ان اصطحب اولادي لمدارسهم، ثم اعيدهم للمنزل، فلم اعد ائمن عليهم الخروج من باب المنزل حتى".