إحباط "مجزرة" في بغداد: مختل عقليا حاول اطلاق النار على المدنيين من سلاح كلاشنكوف

شفق نيوز/ أحبطت القوات الأمنية يوم الاثنين، "مجرزة" كادت تقع بعد تجوال "مختل عقلي" حاملا معه سلاح رشاش في احد احياء العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوة امنية من نجدة الكرخ تمكنت من القبض على شخص يعتقد انه يعاني من أمراض نفسية يحمل سلاح نوع كلاشنكوف حاول إطلاق النار على المدنيين في حي الجامعة غربي بغداد.

وأضاف المصدر؛ أن القوة تدخلت قبل وقوع الكارثة وقامت بالقبض على المسلح وتم تسليمه الى احدى المراكز.