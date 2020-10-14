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إحباط "أكبر" عملية تهريب للأدوية من إيران إلى العراق

Category: أمـن

Date: 2020-10-14T19:31:23+0000
إحباط "أكبر" عملية تهريب للأدوية من إيران إلى العراق

شفق نيوز/ أفادت الاستخبارات العسكرية يوم الأربعاء بإحباط "أكبر" عملية تهريب للادوية من إيران إلى العراق عبر محافظة ديالى.

وقالت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن جهودها لتعظيم واردات الدولة واحباط عمليات التهريب والاضرار بالاقتصاد العراقي، وبمعلومات استخبارية ومتابعة دقيقة، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات ديالى واستخبارات الفوج الثاني من لواء مغاوير القيادة من احباط اكبر عملية تهريب للادوية".

وأوضحت أن "الأدوية كانت تنقل من خلال ١٩ شاحنة، تحمل مئات الالاف من قطع الادوية بطريقة غير قانونية عبر سلوك طرق نيسمية في خانقين بمحافظة ديالى للتهرب من الرسم الجمركي الذي يبلغ مئات الالاف من الدولارات".

وأشارت إلى "إحالة المتهمين والشاحنات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".


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