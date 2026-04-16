إحباط فرار نزلاء مدانين بالإرهاب من سجن "الحوت" جنوبي العراق

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بإحباط محاولة هروب من سجن الناصرية المركزي المعروف بـ(الحوت) قاما بها نزيلان مدانان بقضايا تتعلق بالإرهاب.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن محاولة الفرار جرت من خلال حفر تحت سياج السجن بواسطة (قضيب من حديد)، مبيناً أن النزيلين كان يحفران ويرميان التراب في مجاري الزنزانة منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن القوات الامنية ضبطت بحوزة السجينين ملابس عسكرية تحمل رتباً عُليا بعد القاء القبض عليهما، موضحاً أنهما كانا يرومان ارتدائها لعبور السيطرات في حال نجحت عملية الهروب، مؤكداً أن سلطات السجن فتحت تحقيقا عالي المستوى مع النزيلين بهدف التوصل الى من تعاون معهما.