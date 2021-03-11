إحباط "غزوة" لداعش شمالي بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي، يوم الخميس، عن إحباط "غزوة إرهابية" لتنظيم داعش تنطلق من محافظة بابل.

وذكر اعلام الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة من اللواء 47 بالحشد الشعبي عثرت على 86 صاروخ كاتيوشا في مناطق متفرقة من قضاء جرف النصر شمالي محافظة بابل، بناء على معلومات استخباراتية.

وبين ان الصواريخ كانت معدة على شكل عبوات ناسفة، الهدف منها شن هجمات على قاطع عمليات جرف النصر في شهر رمضان المقبل، تحت عنوان "غزوة الفتح الجديد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، عن إحباط مخططين لخلايا تنظيم داعش استهدفا محافظتيّ كركوك والأنبار.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن جهاز مكافحة الإرهاب نصب كميناً محكماً في ناحية الكرمة بمحافظة الأنبار، وتمكن من إلقاء القبض على اثنين من عناصر داعش كانا يخططان لزرع عبوات ناسفة داخل سوق شعبي في قضاء الفلوجة.

وبين أن عملية إلقاء القبض عليهما جاءت خلال "الاستلام والتسليم" للعبوات الناسفة قبل ساعات من تنفيذ مخططهما، مضيفاً أنه تم العثور على كدس للعتاد بداخله 42 عبوة ناسفة و4 صواريخ نوع ما يسمى "جهنم" و(9 spg) وعدداً من قنابر الهاون.

وأشار رسول إلى أن قوات مكافحة الإرهاب نفذت "واجباً نوعياً آخراً أسفر عن إلقاء القبض على أحد إرهابي عصابات داعـش في محافظة كركوك والذي كان يخطط لزرع عبوة ناسفة تستهدف أرتال القطعات العسكرية".

وعلى صعيد متصل، ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر داعش في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد في صلاح الدين.

وبينت أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4 إرهاب).