إحباط عمليتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في ميسان والنجف

شفق نيوز- ميسان/ النجف

أفاد مصدران أمنيان في ميسان والنجف، مساء اليوم الأربعاء، بإحباط عمليتي تهريب مخدرات في المحافظتين وضبط كمية كبيرة من مادة "الكريستال".

وقال المصدر الأمني في ميسان، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية نفذت عملية نوعية وتمكنت من إحباط ترويج 3كغم من مادة الكريستال المخدرة في قضاء قلعة صالح جنوبي مركز المحافظة".

وبين أن "المادة التي تمت مصادرتها كانت في طريقها إلى مدينة العمارة مركز المحافظة لبيعها".

وفي النجف، أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية أحبطت دخول كيلو غراماً واحداً من المخدرات إلى مدينة النجف واعتقلت ثلاثة أشخاص كانوا يرومون إدخال المادة إلى المحافظة بقصد المتاجرة بها".

وأكد أن "سعر الكيلوغرام من المخدرات في النجف ارتفع إلى 100 مليون دينار بفعل العمليات الأخيرة ضد تجار المخدرات".