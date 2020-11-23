إحباط عملية سطو مسلح على منزل "ضابط كبير" والقبض على السارق في بغداد

شفق نيوز/ تمكنت قوة تابعة لوكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الاثنين، من إحباط عملية سطو مسلح استهدفت منزل ضابط كبير في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد ورود بلاغ بحصول عملية سطو مسلح على منزل ضابط برتبة عقيد بمنطقة زيونة ببغداد وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، وعلى الفور تم تشكيل فرق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".

وأضاف البيان؛ أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري وبزمن قياسي استغرق ساعتين ، تم إلقاء القبض على المتهم السارق في نفس المنطقة وبالجرم المشهود وبحوزته المواد المسروقة وهي عبارة عن خاتمين و (٦)اساور ذهبية ومبلغ مالي مقدارة (١٠٠٠) دولار أمريكي و (٥٠٠٠٠٠) الف دينار عراقي".

واشار البيان إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهم وتسليمه الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي واعادة المواد المسروقة الى اصحابها الشرعيين".