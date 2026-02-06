إحباط عملية إرهابية لاستهداف مؤتمر أمني عشائري جنوب بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإحباط عملية ارهابية لاستهداف مؤتمر أمني عشائري في منطقة اللطيفية جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تلقت معلومات إستخبارية بتوجه سيارة بداخلها عبوة ناسفة مخبئة بين أكياس للحنطة لاستهداف مؤتمر أمني عشائري في مضيف شيخ عام عشيرة الجنابيين الشيخ عدنان الجنابي في منطقة اللطيفية".

وأضاف أن "القوات الأمنية ضبطت العجلة واعتقلت سائقها المدعو (ع غ ا) وفككت العبوة الناسفة"، مبينا أن "السيارة انطلقت من قرية في أطراف منطقة اللطيفية".