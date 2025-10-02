إحباط عملية تهريب 198 ألف حبة "كبتاغون" في الأنبار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الخميس، إحباط عملية تهريب اكثر من (198) ألف حبة من نوع (كبتاغون) في الأنبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استكمالا للعملية النوعية الاستباقية التي نفذتها مديرية الاستخبارات العسكرية في الأسبوع الماضي، حيث استمرّت مفارزها بالتعقب والمراقبة الحثيثة ووفق معلومات استخبارية دقيقة".

وأضافت "وبعد ورود معلومات من احد المصادر عن تهريب مخدرات من احدى الدول المجاورة عن طريق بالونات هوائية يتم إرسالها إلى العراق، محملة بكميات كبيرة من الحبوب المخدرة مربوطة بجهاز تعقب GPS، حيث تم تعقبها من قبل ابطال مفارز الاستخبارات العسكرية ثم اسقاطها في الصحراء والاستيلاء على 198 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة".