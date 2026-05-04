إحباط عملية تهريب مخدرات عبر الأراضي العراقية لدول مجاورة (فيديو)

أعلن جهاز المخابرات العراقي، مساء اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي العراقية ومن ثم نحو عدة دول مجاورة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تمكن بعملية نوعية تمت بالتنسيق رئيس محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وجهاز زانياري والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في محافظة السليمانية، من إحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة عبر الاراضي العراقية الى دول مجاورة".

وبين أن "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أسهمت في تحديد عناصر الشبكة الاجرامية التي تضم عراقيين وأجانب وكشف تحركاتهم وصولاً إلى إلقاء القبض عليهم في عدة محافظات".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن ضبط أكثر من مليون حبة كبتاغون و100 كيلوغرام من مادة الحشيشة، فضلاً عن إلقاء القبض على جميع عناصر الشبكة".

وأوضح الجهاز أن الشحنة تم إدخالها من إحدى دول الجوار إلى الأراضي العراقية لتهريبها لاحقاً إلى عدة دول مجاورة.