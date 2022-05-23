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إحباط عملية تهريب للنفط في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-05-23T19:50:09+0000
إحباط عملية تهريب للنفط في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بإحباط عملية تهريب للمشتقات النفطية شمالي المحافظة. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة للفوج الخامس من شرطة النفط تمكنت من إحباط عملية تهريب للمشتقات النفطية على خط الأنبوب النفطي (ناصرية - كوت) وإلقاء القبض على عجلة كيا نوع بنكو مع 4 متهمين كانوا يستقلونها". 

وبين المصدر، ان "عملية التهريب كانت تتم من خلال خرق في أنبوب نفطي في الرفاعي، حيث عثر على صمام مربوط إلى الأنبوب الرئيسي وموصول بأنبوب بلاستيكي (صونده) بطول 100م مدفونة تحت الارض وممتدة إلى حوض غسيل للعجلات مملوء بالماء ضمن محل لغسل العجلات متروك ويجهل عائديته". 

وتابع، ان "هذا المحل الخاص بغسل العجلات يحتوي على غرفة عثر بداخلها على غطاس كهربائي ومولد كهربائي ومواد احتياطية للعجلات".

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