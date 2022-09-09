إحباط عملية بيع طفل رضيع ببغداد

شفق نيوز/ تمكن جهاز الأمن الوطني، يوم الجمعة، من الإطاحة بعصابة للإتجار بالبشر في بغداد.

وذكر بيان للجهاز، أنه استناداً للمعلومات الاستخبارية التي أكدت وجود عصابة استطاعت تنفيذ عدة عمليات لبيع الأطفال وتهريبهم من العاصمة بغداد، تم تشكيل فريق عمل متخصص من جهاز الأمن الوطني والجهات ذات العلاقة، في وزارة الداخلية".

وأضاف، "بعد مقاطعة المعلومات تم تحديد مكان العصابة مدار البحث ومداهمته، ووفقاً للموافقات القضائية تمكن الفريق من إلقاء القبض على امرأتين اثنتين متلبستين بالجرم المشهود أثناء استلامهن المبلغ المالي المطلوب ثمناً لبيع طفلة حديثة الولادة".

وأضاف أنه تم تسليم المتهمتين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهن.