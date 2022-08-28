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إحباط عملية بيع طفل "حديث الولادة" في بغداد.. صور 

Category: أمـن

Date: 2022-08-28T18:06:50+0000
إحباط عملية بيع طفل "حديث الولادة" في بغداد.. صور 

شفق نيوز/ أفادت شرطة نجدة بغداد، اليوم الاحد، بالقبض على متهمين اثنين بحوزتهما طفل "حديث الولادة" كانا يريدان بيعه في إحدى مناطق وسط العاصمة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "دوريات نجدة بغداد وخلال تجولها ضمن منطقة الشيخ عمر وسط العاصمة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما طفل رضيع حديث الولادة".

وبينت أن "عملية القبض جاءت بعد الشك الحاصل بهما من قبل دوريات النجدة، حيث اعترفا أثناء التحقيق الاولي بإحضار الطفل من احد المحافظات لغرض بيعه لأحد الأشخاص في بغداد".

وأكد البيان، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، فيما ارسل الطفل الى المستشفى لتلقي العلاج لسوء حالته الصحية".

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