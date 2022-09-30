إحباط عملية اطلاق "صواريخ" من منطقة شرقي بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بإحباط عملية اطلاق صواريخ من احدى المناطق شرقي بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "قوة من الجيش العراقي أحبطت عملية لمجموعة مسلحة مجهولة كانت تنوي تثبيت قواعد ومنصات إطلاق صواريخ في منطقة (الحبيبية-قطاع صفر)، شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية انتشرت في المكان بحثا عن المجموعة المسلحة التي تمكنت من الهرب الى مكان مجهول".

وشهدت العاصمة بغداد انتشارا امنيا واسعا قرب المنطقة الخضراء و مقترباتها، مع الاستعداد لتظاهرات يوم غد الاول من تشرين، كما انها انتشرت في عدد من المناطق الاخرى داخل العاصمة تحسبا لاي طارئ امني .