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إحباط عملية استهداف لارتال التحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-02-22T08:21:32+0000
إحباط عملية استهداف لارتال التحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الثلاثاء، احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى وأثناء المسح الميداني المستمر من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع". 

وأضاف البيان؛ أنه تم تفكيك احداهما موقعيا وتفجير الاخرى تحت السيطرة من قبل خبراء مكافحة المتفجرات.

وكان مصدر أمني قد ابلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بتضرر عجلة تابعة للتحالف الدولي نتيجة استهدافها قرب الناصرية جنوبي العراق.

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