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إحباط عملية "ابتزاز" مارسها شخص بحق فتاة بـ"مقتبل العمر" في كربلاء

Category: أمـن

Date: 2020-12-27T08:40:49+0000
إحباط عملية "ابتزاز" مارسها شخص بحق فتاة بـ"مقتبل العمر" في كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية بمحافظة كربلاء، يوم الأحد، عن إحباط عملية ابتزاز مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة بمقتبل العمر.

وذكر بيان للشرطة المجتمعية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عملية الإحباط جاءت إثر ورود مناشدة من الفتاة التي تسكن محافظة كربلاء عن طريق الخط الساخن (497) الخاص بالشرطة المجتمعية.

وأضاف البيان؛ أن الشرطة تمكنت من إنهاء العملية وتعريف الشخص المبتز بالعقوبات التي حددها القانون لمثل هذا الفعل افهامه بأن فعله مخالف للقانون والشرع والأعراف الاجتماعية.

وبينت الشرطة المجتمعية في بيانها أن عناصرها واجهوا مبتز الفتاة بالأدلة التي تثبت تورطه بالابتزاز، الأمر الذي جعله يعترف بها، واتخذت بحقه الإجراءات الأصولية اللازمة.

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