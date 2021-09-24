إحباط أربعة تفجيرات لاستهداف زوار الاربعينية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بتدمير وكر لداعش يحوي على احزمة ومواد جاهزة للتفجير جنوب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان مديرية جهاز الامن الوطني وبمشاركة قوة من دائرة امن بغداد مديرية امن المدائن و قوة لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى وقوة من قيادة العمليات خلية الاستخباري تمكنت من تدمير وكر لداعش جنوب ناحية بهرز 8 كم جنوب بعقوبة.

واضاف ان القوات الامنية عثرت على الوكر في قرية جميل الخضير جنوب ناحية بهرز الحدود الفاصلة مع ناحية كنعان قضاء بعقوبة وتحوي على اربعة احزمة ناسفة معدة لاستهداف زائري الاربعينية في كربلاء، وعبوات ناسفة، وصاروخ قاذفة عدد (٢) وقنابر هاون عدد (٦) واسلاك تستخدم لصناعة الاحزمة الناسفة والعبوات.

واكد ان الوكر يحوي ايضا مواد غذائية وارزاق جافة ومواد طبخ وافرشة منام يستخدمها عناصر عصابات داعش الارهابية، وتم تدمير الوكر والمواد المضبوطة اعلاه بالكامل من قبل الجهد الهندسي لفوج مغاوير قيادة عمليات ديالى