إحباط إدخال 17 كيلو غراما من المخدرات عبر حدود ميسان

شفق نيوز/ احبطت لواء الحدود العاشر/ الفوج الثالث عملية إدخال كمية كبيرة من المخدرات الى الأراضي العراقية عبر محافظة ميسان.

وبحسب بيان لقيادة حدود المنطقة الثالثة ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "من خلال العمل الميداني المتواصل ضمن قاطع المسؤولية للحد من إدخال المخدرات عبر الشريط الحدودي بعملية نوعية تميزت بالسرعة والدقة حيث تمكن أبطال الفوج الثالث ضمن اللواء العاشر من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات".

وأضاف البيان؛ أنه "تم ضبط بحوزته (17 كيس مخدرات كل كيس يزن 1 كغم)".

وأشار إلى أن المواد المضبوطة مع المتهم صودرت اصوليا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية.