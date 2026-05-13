إحباط ثلاث محاولات لتهريب المخدرات بـ"البالونات الهوائية" غربي الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، يوم الأربعاء، عن إحباط ثلاث محاولات لتهريب المخدرات عبر "بالونات هوائية" على الشريط الحدودي مع سوريا غربي محافظة الأنبار.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز الفوج الرابع في لواء الحدود الخامس، والفوج الأول في لواء الحدود السادس، والفوج الثاني في لواء الحدود الثاني عشر، تمكنت في ثلاث عمليات منفصلة من رصد بالونات هوائية بواسطة الكاميرات الحرارية، على الشريط الحدودي العراقي الدولي غربي الأنبار، والتعامل معها وإسقاطها، بعد متابعتها ميدانياً".

وأضافت أن "العمليات أسفرت عن ضبط نحو (479) ألف حبة مخدرة، بوزن إجمالي بلغ (87) كغم، كانت معدّة لمحاولة إدخالها إلى داخل البلاد"، مشيرة إلى أنه "تم تنظيم المحاضر الأصولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطات".