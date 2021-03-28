إحباط ثاني محاولة انتحار خلال ساعات معدودة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الأحد، عن إنقاذ فتاة قاصر حاولت الانتحار من على أحد الجسور في العاصمة، في ثاني محاولة انتحار شهدت بغداد اليوم.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز فوج المهام التابع لافواج طوارىء شرطة بغداد، نجحت بإنقاذ فتاة قاصر من مواليد 2006 حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى احد الجسور في العاصمة.

وبينت أن المفرزة سلمت الفتاة الى شرطة احداث الرصافة التابعة للقيادة لتسليمها اصوليا من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الكفيلة بالحفاظ على حياتها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية نجدة بغداد، انقاذ مواطن حاول الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر الجادرية إلى نهر دجلة وسط العاصمة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دوريات نجدة الدورة، تمكنت عصر اليوم، من انقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر الجادرية وسط العاصمة، بعد مشاهدته من قبل الدورية المتواجدة على الجسر".