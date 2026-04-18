إحباط تهريب 30 أجنبياً مخبئين داخل شاحنة في ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب 30 أجنبياً كانوا مخبئين داخل شاحنة بأسلوب احترافي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز قسم شرطة بني سعد من تنفيذ عملية نوعية اتسمت بالدقة والسرعة، أسفرت عن ضبط شاحنة محمّلة بـ(30) شخصاً من جنسيات مختلفة، كانوا مخبّئين داخلها بأسلوب احترافي يهدف إلى تضليل الأجهزة الأمنية وعبور السيطرات دون كشفهم".

وأضافت أن "العملية جاءت بعد نصب كمين محكم استند إلى متابعة ميدانية وجهد استخباري متواصل، حيث أظهرت يقظة المنتسبين وحسّهم الأمني العالي في كشف الأساليب الملتوية التي تحاول استهداف أمن المحافظة".

وأشارت إلى أنه "تم إلقاء القبض على جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون"، فيما أكدت قيادة شرطة ديالى "استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن المواطنين".