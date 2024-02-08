إحباط تهريب 3,5 ملايين لتر من الوقود وضبط خرق في أنبوب رئيسي بمحافظتين

شفق نيوز/ أحبط جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، تهريب 3,5 ملايين لتر من الوقود في البصرة، كما ضبط خرقاً بأنبوبٍ رئيسيٍ في محافظة كركوك.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة عن وجود كراج في منطقة الزبير بمحافظة البصرة يُستخدم لتهريب المشتقات النفطية بكميات كبيرة، تحركت على الفور قوة من الجهاز في المحافظة بعد استحصال الموافقات القضائية لمداهمة الموقع المذكور حيث تم ضبط (97) صهريجاً كانت محملة بـ (3,492,000) لتر من الوقود المُعد للتهريب تم مصادرتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما وألقي القبض على (68) متهماً متورطين بعمليات التهريب، وفي عملية منفصلة جرى ضبط عجلة تحمل (45) ألف لتر من الوقود المعد للتهريب والقبض على صاحب العجلة".

وأضاف الجهاز أن "مفارزه في محافظة كركوك تمكنت من ضبط عملية تهريب في أحد أنابيب نقل النفط الرئيسة بعد توافر معلومات استخبارية عن وجود عملية خرق عن طريق أنبوب يستخدم لسرقة النفط بالقرب من الطريق الرابط بين (بغداد - وكركوك)، وعلى الفور تحركت مفارز الجهاز باتجاه الموقع المذكور وتم ضبط أنبوب للتهريب مدفون تحت الأرض يستخدم لسرقة النفط الأبيض، وقد جرى فرض طوق أمني حول موقع الحادث وإشعار الجهات ذات العلاقة بعملية الخرق لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع "تمكنت مفارزنا في نينوى وديالى وواسط من ضبط ساحة لخزن المشتقات النفطية بداخلها (9) خزانات تحتوي على (85,000) لتر من المشتقات النفطية، وضبط (4) عجلات محملة بـ (65,000) لتر من الوقود وأدوات خزن وتفريغ والقبض على سائقيها، كما جرى إحالة المتهمين جميعاً والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا الجزاء العادل وفق القانون".